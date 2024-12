Petition von Betroffener führt zu Gesetzesentwurf

Natascha Sagorski ging ebenfalls in die Offensive. Sie startete 2022 eine Petition mit dem Titel " Gestaffelter Mutterschutz nach Fehlgeburten ". die erforderlichen 50.000 Unterschriften waren schnell erreicht, seitdem treibt sie das Thema auf politischer Ebene voran. Und zwar mit Erfolg: Am Donnerstag beriet der Bundestag über einen entsprechenden Gesetzentwurf, der im Januar beschlossen werden soll.

Der SPD-Politiker Erik von Malottki verwies im Bundestag auf die Initiatiorin des Gesetzes: " Ohne Natascha Sagorski gäbe es diesen Tagesordnungspunkt nicht " - so seine einleitenden Worte. Weiter apellierte er an die Männer im Bundestag: "Weniger Anspruchsdenken und große Egos, Schluss mit dem Gerede von Frauenpolitik als 'unwichtig', schnell den Weg freimachen für Lösungen. Jetzt ist die Zeit, vielen tausenden Frauen, die in einer unfassbaren Ausnahmesituation sind, endlich mehr Hilfe und Unterstützung zu geben. Ergreifen wir diese Chance!" Der Entwurf sieht gestaffelte Schutzfristen bei einer Fehlgeburt vor - und zwar ab der 15. bzw. 13. Schwangerschaftswoche statt wie bislang ab der 24. Woche.

Dass in der Diskussion immer wieder zwei verschiedene Daten genannt werden, die aber im Grunde dasselbe meinen, liegt daran, dass es verschiedene Zählweisen gibt: Die einen berechnen die Schwangerschaft ab der Empfängnis, die anderen ab der letzten Menstruation, die zwei Wochen vorher stattfindet. Am Ende soll die neue Regelung in beiden Fällen aber auf einen Mutterschutz ab dem zweiten Trimester hinauslaufen.