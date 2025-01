Fünf Tage Liste: Die NRW-AfD bestimmt ihre Bundestagskandidaten

Stand: 02.01.2025, 12:00 Uhr

Ab Donnerstag wird in der NRW-AfD darum gerungen, wer für die Partei in den Bundestag einziehen soll. Schon die Länge des Parteitreffens in Marl ist außergewöhnlich.

Von Christoph Ullrich