Sarah Wagenknecht (Linke)

Kein Wunder also, dass das "Manifest für den Frieden", in dem Prominente wie die Linken-Politikerin Sarah Wagenknecht und die Publizistin Alice Schwarzer Verhandlungen mit Russland fordern, auf viel Zustimmung stößt. Gleichzeitig ist aber auch die Ablehnung groß, wenngleich die Kritiker genauso auf einen schnellen Frieden hoffen. Wie also lässt er sich schnellstmöglich erreichen?

Frieden für die Ukraine: 2023 das entscheidende Jahr?

"Wir wissen, dass 2023 das Jahr unseres Sieges sein wird" , twitterte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine. Und er unterstrich an anderer Stelle: "Wir werden alles tun, um in diesem Jahr den Sieg zu erringen."

Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew

Ähnlich, allerdings zurückhaltender, äußerte sich Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko. "Der Frieden muss zurückkommen - wir hoffen in diesem Jahr" , sagte er am Mittwoch der "Welt".

Und auch viele Beobachterinnen und Beobachter sehen 2023 als wichtiges Jahr auf dem Weg zum Frieden. So twitterte etwa die Politikwissenschaftlerin Liane Fix am Dienstag: "2023 wird nicht nur ein entscheidendes Jahr in diesem Krieg sein, sondern muss auch vom Westen dazu gemacht werden."

Manifest: Friedensverhandlungen "sofort"

Dass ein Frieden mit Russland nur am Verhandlungstisch möglich ist, stellt kaum jemand in Frage. Die Frage ist nur: Wann?