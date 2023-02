Umstrittene Ukraine-Friedensdemo von Wagenknecht und Schwarzer

Habeck: "Politische Irreführung"

Kritisiert Wagenknecht und Schwarzer: Robert Habeck

Massive Kritik an der Berliner Friedensdemo der Linken-Politikerin kommt von Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne). Jeder wünsche sich Frieden, sagte der. Aber was diese Gruppe wolle, sei " ein Frieden, den ein Diktator Europa aufzwingt. Und das wäre nur der neue Eintritt in die nächste kriegerische Handlung ." Das sei eine Einladung an Putin, die nächsten Länder zu überfallen. " Es ist eine politische Irreführung, was die beiden Damen sagen ", sagte Habeck im ARD-Brennpunkt.

Alice Schwarzer relativierte heute ihre Aussage und sagte, dass sie nicht generell gegen Waffenlieferungen an die Ukraine sei. Der Bild-Zeitung sagte sie, dass man erst keine Waffen mehr liefern solle, wenn die Russen anfingen, sich aus den ab dem 24. Februar besetzten Gebieten zurückzuziehen.

"Abgrenzug nach rechts fehlt"

Kritisch schaut auch Michael Schulze von Glaßer, Geschäftsführer der Deutschen Friedensgesellschaft, auf die Friedensdemo von Schwarzer und Wagenknecht. " Wir sehen da einfach sehr viele Lücken in dem Aufruf. Zum Beispiel, dass da keine weitere humanitäre Hilfe für die Ukraine gefordert wird. Es geht eigentlich nur um dieses Waffenexportthema ", sagte er gegenüber dem WDR. " Andererseits fehlt uns da eine klare Abgrenzung nach rechts. Wir sagen halt, Nationalismus und rechts führt halt eher zu Krieg und wir wollen da eine klare Abgrenzung haben ."

Für die Wagenknecht-Schwarzer-Kundgebung wurde und wird auch von rechts getrommelt. Etwa vom Magazin Compact, das von einer "Querfront" träumt. Gemeint ist gemeinsamer Protest von Rechts und Links gegen die Ukraine-Politik der Bundesregierung einschließlich Waffenlieferungen.