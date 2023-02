Die Ukraine muss den Frieden gewinnen

Als der Krieg ausbrach und Charkiw in Trümmern lag, zeigte mir Vassili auf dem Fernsehbildschirm das zerstörte Haus, in dem sein ukrainischer Vater Fechtweltmeister geworden war. Putins Angriffskrieg in Europa ist mir im beruflichen und privaten Umfeld so nahe gerückt, wie kein anderer Krieg zuvor.

Betriebsblind in Brüssel

Ein Jahr Ukraine-Krieg hat mir klar gemacht, dass ich mich während meiner Brüssel-Zeit viel zu wenig um die EU -Abhängigkeit von Putins Gas gekümmert habe. Alles war uns Brüssel-Korrespondenten wichtiger: Selbst der idiotische EU -Streit um das transatlantische Freihandelsabkommen mit Kanada! Die Anti-Freihandelsdemos haben wir viel zu ernst genommen. Wie grotesk: Das freiheitliche Kanada war für viele Demonstranten der bedrohliche Gegner. Und nicht der damals schon mörderische Gaslieferant Putin!

Der annektierte die Krim und provozierte einen Krieg in der Ostukraine. Dennoch genehmigte der damalige Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel 2014 den Verkauf eines deutschen Gasspeichers in Rheden an das russische Unternehmen Gazprom. In Brüssel standen die Vertreter der baltischen Staaten und Polens Kopf. Doch das interessierte uns Journalisten damals wenig. Wir waren in diesem Punkt so ignorant wie Merkel und ihr Stellvertreter Sigmar Gabriel.

Schuldbekenntnis von Merkels Stellvertreter

Vor kurzem habe ich dem ehemaligen Vizekanzler und Ex-Außenminister Gabriel zugehört. Im Kurtheater von Horn-Bad Meinberg sprach Gabriel zunächst schwungvoll und launig über den Welthandel vom Mittelalter bis heute.

Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel im Kurtheater von Horn-Bad Meinberg 2023

Immerhin: Auf Nachfrage gestand Gabriel, beim Handel mit Russland gravierende Fehler gemacht zu haben. Deutschland habe raus aus der Kernenergie und Kohle gewollt. Da sei Putins Gas sehr willkommen gewesen. Außerdem wollte man den Krim-Besetzer nicht verärgern. Schließlich hatte Merkel mit Putin das Minsker Abkommen zum Waffenstillstand in der Ost-Ukraine zu Papier gebracht.

Mittlerweile ist klar: Putin kennt keine Abkommen mehr. Sondern nur noch Gewalt und atomare Drohungen. Den Vertrag zur Begrenzung der Atomwaffen hat er gerade in seiner Rede an die Nation gekündigt. Dieser Vertrag bedeutete zugleich einen ständigen Gesprächskanal zwischen Washington und Moskau. Jetzt droht Funkstille zwischen den beiden größten Atommächten der Welt. Das macht mir Angst.

Ein Jahr später und der Krieg geht weiter

Wenn es jemanden gibt, der Putin durch seine massive Ukraine-Unterstützung irgendwann an den Verhandlungstisch zwingen kann, ist es wohl Joe Biden. Ich hoffe, dass der US -Präsident diesen Kurs im kommenden US -Wahlkampf 2024 durchhält. Und das Verteidigungsbündnis NATO der Ukraine auf Dauer Sicherheitsgarantien gibt.

Apropos Ukraine unterstützen: In vielen NRW -Städten finden heute, am Jahrestag der russischen Ukraine-Invasion, Solidaritätsdemos statt. Ich werde in meiner Heimatstadt Essen auf dem Burgplatz dabei sein - nur einen Kilometer entfernt von dem Jugendheim, in dem ich vor über 40 Jahren als Zivildienstleistender gearbeitet habe. Als ich noch glaubte, alle politischen Konflikte ließen sich ohne Waffengewalt lösen. Der Ukraine-Krieg hat mein Denken verändert!