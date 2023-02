Menschenkette, Demos, Konzert: Das findet in NRW zum Jahrestag des Ukraine-Kriegs statt

Vor genau einem Jahr begann der russische Überfall auf die Ukraine. In Nordrhein-Westfalen versammeln sich zu diesem Jahrestag viele Menschen zu Solidaritätskundgebungen und Aktionen. Dabei soll auch an das Leid der Ukrainerinnen und Ukrainer erinnert werden.

Auf dem Roncalliplatz in Köln geht es um 19 Uhr los

Die wohl größte Kundgebung wird es am Abend in Köln geben. Für 19 Uhr ruft der Verein "Blau-Gelbes Kreuz" auf, zum Roncalliplatz vor den Dom zu kommen. Das Motto lautet " Ein Jahr russische Invasion. Gemeinsam für die freie Ukraine und ein friedliches Europa ". Als Redner treten unter anderem Ministerpräsident Hendrik Wüst, Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker und NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur auf. " Gebt euren Freunden und Bekannten Bescheid und kommt am 24. Februar zu unserer Demonstration. Nur gemeinsam können wir etwas bewirken und unseren Nachkommen eine Zukunft in Frieden und Freiheit sichern ", heißt es im Aufruf.

Bereits ab 16 Uhr wird es auf dem Heumarkt in der Altstadt ein Benefiz-Friedenskonzert geben. Auftreten werden unter anderem die Bläck Fööss.