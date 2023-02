Kaufkraft in NRW um 5 Prozent gesunken

Der Grund für diese besonders schlechte Entwicklung ist der Ukraine-Krieg und die in der Folge stark gestiegenen Preise – vor allem für Energie. Für NRW verzeichnen die Statistiker eine Teuerung um 8,2 Prozent. Da konnten die Lohnsteigerungen bei weitem nicht mithalten. Sie haben im gleichen Zeitraum um nur 2,7 Prozent zugelegt. Ergebnis: Die Leute konnten sich weniger für ihr Geld kaufen - trotz Lohnerhöhung.

Hoher Energieverbrauch

Dieser Effekt war in NRW etwas stärker ausgeprägt als im Bundes-Schnitt. Hier lag der Kaufkraftverlust bei 4,1 Prozent. Der Grund: An Rhein und Ruhr wird besonders viel Energie verbraucht. Folglich schlugen die Preissteigerungen bei Strom, Gas, Öl und Kohle auch stärker durch als in anderen Teilen der Republik. Und gleichzeitig gab es gerade in den energiehungrigen Industrien in NRW geringere Lohnerhöhungen als anderswo.