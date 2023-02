Der russische Präsident Wladimir Putin hat in seiner Rede zur Lage der Nation den Westen für seinen Krieg in der Ukraine verantwortlich gemacht. " Sie sind es, die den Krieg angefangen haben ", sagte Putin am Dienstag. " Und wir setzen Gewalt ein, um ihn zu beenden ."

Die mit Spannung erwartete Rede fand vor Abgeordneten, Staatsbediensteten und Soldaten statt, die in der Ukraine gekämpft haben. Die Ansprache erfolgte drei Tage vor dem ersten Jahrestag des russischen Kriegs in der Ukraine.