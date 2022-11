"Millionen Haushalte der Winterkälte ausgeliefert"

Die verstärkten Angriffe Russlands auf das Energiesystem treffen in der Ukraine auch immer das Heizungssystem. " Dadurch können hier in den nächsten Wochen und Monaten Millionen Haushalte angesichts der sehr, sehr bitteren Winterkälte dem schutzlos ausgeliefert sein ", warnte Schneider.

Ohne Strom, Wasser und Heizung wissen unzählige Familien nicht, wie sie ihre Kinder vor der Kälte schützen sollen. Viele Familien leben laut Unicef in Notunterkünften oder beschädigten Gebäuden, ohne ausreichenden Schutz vor der kalten Jahreszeit. Zudem sei die Grundversorgung mit Gesundheitsdiensten, Trinkwasser, Medikamenten und Lernmöglichkeiten vielerorts eingeschränkt.

"Viele Krankenhäuser waren selbst Ziel oder sind durch Raketenangriffe getroffen worden, Hunderte von ihnen. Das heißt, die Gesundheitsversorgung an sich ist stark in Mitleidenschaft getroffen." Christian Schneider, Geschäftsführer von Unicef Deutschland

Christian Schneider besuchte in Charkiw einen speziell für Kinder eingerichteten Platz in der Metro-Station.

" Heating Points " für Familien in Planung

Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen sei mit den Behörden in vielen Städten in der Ukraine in Kontakt, um Generatoren zu installieren, so Unicef-Deutschland Chef Schneider im WDR. Zudem denke man über sogenannte Heating Points nach, an denen sich Familien wärmen und an denen sie kochen und heißes Wasser bekommen können - auch wenn das System mal zusammenbricht.

Schneider hat sich in den vergangenen Tagen mit einem Team vor Ort einen Eindruck von der Situation gemacht. Generatoren werden demnach immer noch dringend benötigt. " Gleichzeitig müssen wir die unmittelbare Versorgung der Kinder jetzt mit Winterkleidung und warmen Decken und die gesundheitliche Versorgung sicherstellen. "

Vor Ort in Kinderkrankenhäusern und Schulen

Sein Team und er hätten unter anderem Kinderkrankenhäuser und Schulen besucht, aber auch Familien zu Hause. " Die musste innerhalb von einer halben Stunde im Kriegsgebiet ihr Zuhause verlassen und ist buchstäblich ohne alles, ohne irgendetwas hier in einer Notunterkunft angekommen. "

In Schytomyr besuchte Schneider eine Schule, die im März zerstört und mit Hilfe der Unicef wieder aufgebaut wurde.

Aktuell helfe das Kinderhilfswerk konkret in Hunderten von Schulen, zum Beispiel mit Schulmaterial. " Was Unicef im Moment über den reinen Bildungsaspekt wichtig ist, ist allerdings auch zu versuchen, über Unterstützung der Lehrer, über Fachkräfte in den Schulen, auch die die psychosoziale Seite der Lage in den Blick zu nehmen ", sagt Schneider.

"Wichtig ist, wie können wir auch in den Schulen über Spielangebote, über Freizeitangebote dafür sorgen, dass die Kinder in diesem dann hoffentlich sicheren Ort Schule auch ein wenig das Grauen des Krieges ringsum vergessen können?" Christian Schneider, Geschäftsführer Unicef Deutschland

Unicef-Hilferuf: 400 Millionen Dollar benötigt

Auch in Deutschland habe es in den ersten Monaten eine unglaubliche Hilfsbereitschaft gegeben. Durch die sehr gute Finanzierhung habe man konkret in den letzten Monaten unglaublich viel für die Kinder leisten können. Nun allerdings habe man den Hilfeaufruf noch mal ausgeweitet: " Unicef braucht in den Wochen bis zum Jahresende noch etwa 400 Millionen Dollar brauchen, um tatsächlich auch die Kinder durch diesen Winter bringen zu können ", sagt Schneider.