Kunst als Mutmacher: Banksy bei Kiew entdeckt

Öffentlich gezeigt hat er sich noch nie, doch für seine Kunstwerke blättern Sammler weltweit mittlerweile Millionen hin: Der britische Streetart-Künstler Banksy. Seit Jahren schafft er es, seine Bilder zwar meist an öffentlichen Orten, aber dennoch unbemerkt anzubringen. Banksys oft einfachen Motive faszinieren durch ihre Ausdruckskraft - vor allem in Verbindung mit dem Ort, an dem sie überraschend erscheinen.

So wie jetzt in der Stadt Borodjanka nahe Kiew. Freitagabend veröffentlichte der Brite Bilder von einem Graffito auf einem kriegszerstörten Haus in Borodjanka.

Borodjanka war schon zu Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine besonders hart von Luftangriffen getroffen worden und besteht an vielen Stellen nur noch aus Ruinen. An der verbliebenen Mauer eines brandgeschwärzten, stark zerstörten Wohnhochhauses erhebt sich nun eine grazile Figur - ein Mädchen, dass scheinbar ruhig und unbeirrt einen kunstvollen Handstand vollführt.

Dargestellt im typischen Banksy-Stil und in seiner favorisierten Technik des Stencil Graffiti. Dass er es auf seinem eigenen Instagram-Account postet, gilt Experten als Zeichen, dass dieses kleine, berührende Bild inmitten der Zerstörung wirklich "ein Banksy" ist.

Unter Banksys Insta-Post bedankten sich am Freitag bereits zahlreiche Menschen offenbar aus der Ukraine für seine Unterstützung.