Über halbe Million Katholiken treten aus Kirche aus

Stand: 28.06.2023, 13:01 Uhr

Im vergangenen Jahr sind so viele Menschen aus der katholischen Kirche in Deutschland ausgetreten wie noch nie zuvor. 522.821 Menschen kehrten im Jahr 2022 der Kirche den Rücken. Auch in NRW steigt die Zahl der Austritte kontinuierlich.