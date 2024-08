Frau ertrinkt in Duisburg im Rhein

Zeugen hatten die Frau in Badesachen im Fluss gesehen und die Rettungskräfte alarmiert, wie die Feuerwehr in Duisburg mitteilte. An der Suche hatte sich die Wasserschutzpolizei, die DLRG und die Werksfeuerwehr von ThyssenKrupp Steel beteiligt.

Rettungshubschrauber entdeckt die Tote im Wasser

Ein Rettungshubschrauber entdeckte die tote Frau im Wasser. Angaben zur Identität und zum Alter der Toten machte die Polizei Duisburg mit Verweis auf die noch laufenden Ermittlungen vorerst nicht.

Schwimmen im Rhein ist lebensgefährlich

In NRW sind in den ersten sieben Monaten dieses Jahres laut DLRG schon mehr als 40 ertrunken, fünf mehr als im vergangenen Jahr im gleichen Zeitraum. Mehr als die Hälfte davon kam in Flüssen ums Leben.

Schwimen im Rhein gilt als besonders lebensgefährlich. Auch gute Schwimmer haben keine Chance. Wie gefährlich der Fluss ist und wie schnell man dort in Not gerät und abtreibt, zeigte ein Rettungstraining der Düsseldorfer Feuerwehr.

Sog nach unten

Das Wasser gerät aber, vor allem auf der sandigen Seite zwischen den Buhnen, in eine kreisende Bewegung. Im Zentrum des Wirbels gibt es einen Sog nach unten. Selbst geübte Schwimmerinnen und Schwimmer zieht es hier in die Tiefe.