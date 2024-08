NRW-Tag: Große Geburtstagsparty am Kölner Rheinufer

Polizei und Feuerwehr ziehen Kinder an

So vielfältig, wie das Angebot an den zahlreichen Ständen und Aktionsflächen ist auch das Publikum. Viele Familien sind gekommen, jüngere Menschen sind da und auch ältere Menschen verfolgen Diskussionen oder lauschen Konzerten. "Ich komme, weil hier auch viele Unternehmen über Jobs bei ihnen informieren“, sagt eine junge Frau. " Unsere Kinder lieben große Fahrzeuge mit Blaulicht ", sagt ein Vater. " Da gibt es hier ja viel zu sehen von Polizei und Feuerwehr ." Mal in einen echten Panzerwagen klettern, im Cockpit eines Kampfjets sitzen oder in einem Streifenwagen der Polizei, das lockt viele Kinder an.

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker beobachtet solche Szenen und freut sich: " Hier können sich alle Initiativen, Vereine und Verbände und die vielen Ehrenamtlichen zeigen und ja wir feiern eben auch gerne, dafür ist Köln ja bekannt. ", sagt Reker dem WDR .

Wüst sieht Vielfalt als Stärke

Nach gut einer Stunde besucht Wüst einen Bratwurst-Stand. Der Betreiber des Standes lächelt: " So ein Promi hat bei mir noch keine Wurst gegessen ." Der Ministerpräsident ist unterdessen mit Ehrenamtlichen des Weißen Rings im Gespräch. " Mir ist wichtig, dass am Landesgeburtstag die ganze Vielfalt und die Stärke unseres Landes sichtbar wird und sich auch ein Stück präsentieren kann ", sagt Wüst dem WDR . " Wir schaffen das in Nordrhein-Westfalen schon ziemlich lange ziemlich gut, dass wir aus Vielfalt Stärke machen und das wünsche ich mir auch für die Zukunft ."

Open-Air-Konzert vorm Kölner Dom

Auch der WDR hat einen Stand im Kölner Rheinauhafen. Dabei ist vor allem die Maus von vielen Kindern dicht umringt. Journalistinnen und Journalisten des WDR diskutieren mit dem Publikum über das Programm des WDR und welche Aufgaben Medien in der Gesellschaft haben.

Eines der Highlights des NRW-Tags soll am Abend ein großes Open-Air-Konzert vor dem Kölner Dom werden.

Über dieses Thema berichtet der WDR am 17.08.2024 auch im WDR-Fernsehen.