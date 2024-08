Die kräftigsten Niederschläge ab Mitternacht

Laut ARD-Wetterkompetenzzentrum wird der Regen aller Voraussicht nach ab 22 Uhr stärker. Die kräftigsten Niederschläge sollen ab Mitternacht fallen und bis etwa 7 oder 8 Uhr am Morgen dauern. Wo am meisten Regen fällt und wo es tatsächlich gewittert - das sei schwer vorherzusagen, so das Wetterkompetenzzentrum.

Unwetter über NRW: Warum die Vorhersage so schwierig ist

Warum das so ist, erklärt der WDR -Meteorologe Jürgen Vogt: " Wenn es um eine großräumige Wetterlage mit einer Warmfront geht, dann kann ich gewöhnlich 24 Stunden vorher sagen, wo die wann sein wird. " Im Augenblick stehe NRW aber unter dem Einfluss von eher kleinräumigen meteorologischen Prozessen, die durch die gängigen Wettermodelle nicht genau oder nicht schnell genug erfasst werden können.

Sonntag zieht der Regen wieder ab

Für Sonntag müssen sich die Menschen in NRW zunächst noch auf Schauer und Regen einstellen, bevor die Niederschläge am Nachmittag von Westen her nachlassen. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 20 und 24 Grad. Zum Wochenbeginn beruhigt sich das Wetter.