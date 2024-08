Mehr Badetote in Flüssen in NRW

Die DLRG hat sich für ihre jährliche Pressekonferenz nicht ohne Grund Düsseldorf ausgesucht. Die Stadt liegt am Rhein und Flüsse werden für Schwimmer immer öfter zur tödlichen Falle.

Gerade an heißen Sommertagen suchen viele Menschen an NRWs größtem Fluss, dem Rhein, aber auch kleineren Flüssen wie der Ruhr eine Abkühlung.

Der Rhein wirkt idyllisch, ist aber lebensgefährlich

Zum Beispiel in Köln und Duisburg gibt es am Rhein schöne Sandstrände - das wirkt idyllisch, erinnert an Urlaubsromantik, ist aber lebensgefährlich. Am sogenannten Paradiesstrand in Düsseldorf riss der Strom vor wenigen Wochen eine Frau mit sich, die am Ufer gebadet hatte.

Ihr Mann sprang hinterher, um sie zu retten, hatte aber keine Chance und ertrank vor den Augen der drei Kinder.