Messer-Verbot: Entweder ganz oder gar nicht! | MEINUNG

Entweder ein generelles Messerverbot in der Öffentlichkeit oder keines!

Der Faeser-Ansatz: Ein bisschen Messer ist okay, dann wird es im Ernstfall schon nicht so schlimm ist fragwürdig und eine untaugliche Beruhigungspille für eine beunruhigte Öffentlichkeit.

Deshalb ist die Frage durchaus naheliegend:

Warum gibt es angesichts der drastisch zunehmenden Attacken mit Stichwaffen kein konsequentes Verbot aller Messer im öffentlichen Raum? Gekoppelt mit entsprechenden Kontrollbefugnissen der Polizei. Selbstverständlich mit Ausnahmen für Handwerker, Hausmeister, Landwirte oder Rettungsdienste.

Ein bisschen Messer gibt es nicht, argumentieren die Befürworter eines konsequenten Messerverbots in der Öffentlichkeit. Dazu gehört auch NRW -Innenminister Herbert Reul. " Messer gehören in die Küche, nicht in die Hosentasche. Ob sechs oder zehn Zentimeter - Messer bleibt Messer. ", zitiert ihn die Bild.

Allerdings ist Reul zu klug, um ernsthaft zu glauben, ein radikales Messerverbot wäre mehr als eine verzweifelte Bekämpfung von Symptomen. Das Problem ist also nicht das Messer an sich oder die Länge der Klinge. Das Problem ist sein Besitzer und dessen Gewaltbereitschaft.

Was ist über Messerstecher bekannt?