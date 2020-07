Geld könnte nicht für alle reichen - Studierende kritisieren Corona-Hilfe

Geld in Dortmund schon halb verplant

Der Bedarf scheint groß zu sein. So haben zum Beispiel in Bonn allein für den Juni mehr als 1.300 Studierende einen Antrag gestellt. Man sei dennoch optimistisch, dass das vom Bund zur Verfügung gestellte Geld "gerade so reichen" werde.

In Dortmund hat das Studierendenwerk da noch Zweifel. Für die drei Monate Juni bis August habe man zwei Millionen Euro zu verteilen. Die Hälfte davon sei aber allein schon für den Juni verplant.

Unter Umständen werde der Bund am Ende noch einmal Geld nach Dortmund geben. Bundesweit stehen für das Programm 100 Millionen Euro zur Verfügung.

Viel zu tun für die Studierendenwerke

Klar ist, dass die Studierendenwerke jetzt einen Berg an Anträgen zu bewältigen haben. Allein in Köln werden die jetzt von rund 70 Mitarbeitern abgearbeitet. In Siegen hält das Studierendenwerk die Bewältigung der zusätzlichen Arbeit für schwierig. Denn parallel würden auch gerade die BAfög-Anträge für das kommende Semester reinkommen.