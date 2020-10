Bundesländer erklären Hamm und Remscheid zu Risikogebieten

Schleswig-Holstein hat am Freitag zwei Städte in NRW wegen hoher Corona-Infektionszahlen als Risikogebiete im Inland ausgewiesen: Betroffen sind Hamm und Remscheid. Das könnte Urlaubspläne zahlreicher Bürger der beiden Städte mit Blick auf die anstehenden Herbstferien durchkreuzen: Denn alle Einreisenden aus Risikogebieten müssen sich in Schleswig-Holstein beim örtlichen Gesundheitsamt melden und für zwei Wochen in Quarantäne begeben.