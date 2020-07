Rückkehr aus Risikogebieten: Wer kontrolliert eigentlich die Quarantäne?

Flughäfen nicht verantwortlich

Neben dem Hinweis auf die 14-tägige Quarantäne ("Absonderung" im Behördendeutsch) findet sich dort die Aufforderung, sich "unverzüglich“ an die zuständige Behörde zu wenden und auf die Einreise hinzuweisen. Die örtlich zuständige Gesundheitsbehörde überwache schließlich die Einhaltung dieser "Absonderung". Damit weisen die Flughäfen alle Verantwortung von sich. Schließlich könnten die Menschen ja auch mit dem Auto bis auf den Balkan oder in die Türkei fahren, so eine Antwort auf eine Anfrage des WDR von einem Flughafen in NRW.