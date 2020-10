Strengere Corona-Maßnahmen in NRW-Metropolen

Das Wort "Lockdown" nahm die Kanzlerin zwar nicht in den Mund, als sie am Freitagnachmittag in Berlin vor die Presse trat. Aber sie ließ keinen Zweifel daran, worum es ihr beim Video-Treffen mit elf Oberbürgermeistern ging: " Meine oberste Priorität heißt, wenn irgend möglich, dass wirtschaftliche und öffentliche Leben nicht wieder so herunterfahren zu müssen, wie es im Frühjahr notwendig war ." Damals gab es 10.000 Infizierte, heute sind es 4.500 - deutlich weniger, für die Kanzlerin aber offensichtlich nicht weniger besorgniserregend.

Der Erfolg der Maßnahmen zeigt sich in den Metropolen

Die Ballungsräume gelten als besonders wichtig für die weitere Entwicklung, denn dort zeige sich, " ob wir die Pandemie in Deutschland unter Kontrolle halten können, oder ob uns die Kontrolle entgleitet ", so Merkel. Deswegen lud sie zum ersten Mal die Spitzen der Metropolen zum Krisengespräch. Allein aus NRW waren die Vertreter von vier Großstädten mit dabei: Düsseldorf, Dortmund, Köln und Essen.

Sperrstunden und Alkohlverbote möglich

Merkel stellt sich der Presse

Die Ergebnisse des mehrstündigen Treffens, die Merkel anschließend vortrug, blieben überschaubar: Die Zahlen müssten so niedrig gehalten werden, dass möglichst jede einzelne Infektion nachverfolgt und jeder Kontakt erreicht werden könne. Wenn die Inzidenzzahlen über 35 oder 50 steigen, könnte es auch Sperrstunden und Alkohlverbote geben, " Wir wissen, dass das die Gastronomie hart trifft. "

Nach dem Treffen: Diese Maßnahmen werden in NRW-Städten eingeführt

Ob Reker gibt die strengeren Maßnahmen bekannt

In Köln gilt ab Samstag ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum ab 22 Uhr. Außerdem darf Alkohol an Wochenenden an Party-Hotspots nicht verkauft werden. Eine Sperrstunde wird es aber erst einmal nicht geben, sagte Oberbürgermeisterin Henriette Reker nach dem Treffen mit der Kanzlerin. Sollte es zu viele Regelverstöße geben, müsste man aber darüber nachdenken.

Im öffentlichen Raum soll eine Maskenpflicht gelten - zudem dürfen sich nur noch fünf Menschen treffen statt wie bisher zehn. Bei Feiern im öffentlichen Raum sind maximal 25 Personen erlaubt. Reker appelliert, von privaten Feiern in privaten Räumen abzusehen.

In Düsseldorf ist die kritische Grenze von 35 Infizierten pro 100.000 Einwohnern überschritten, deshalb greifen erste Einschränkungen: In öffentlichen Gebäuden gilt eine Maskenpflicht, Veranstalter von privaten Feiern mit über 50 Personen müssen ein Hygienekonzept vorlegen. Sollte die Zahl der Infizierten weiter steigen, könnte es auch eine Sperrstunde in der Altstadt geben, hieß es im Anschluß an die Videokonferenz mit Merkel.

Die Stadt Essen führt nach den Herbstferien die Maskenpflicht im Unterricht ein. Schülerinnen und Schüler müssten eine Maske tragen, kündigte Oberbürgermeister Thomas Kufen an. Wie man es an Grundschulen halten werde, müsse man noch prüfen.

Merkel bitte Junge um Geduld