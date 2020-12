Stressfreie Weihnachtseinkäufe trotz Corona - so geht's

Ein Supermarkt in Mülheim an der Ruhr – an der Tür steht ein großer Bildschirm. Der zeigt entweder einen grünen Pfeil, der bedeutet, dass im Markt noch genügend Platz ist, oder ein rotes Stoppzeichen. "Da wird die Kundenzahl über Infrarotkameras gemessen" , erklärt Marktleiter Felix Kels, "und dann zeigt der Bildschirm automatisch 'Stopp' an, wenn die Zahl erreicht ist".

Nach Einschätzung des Handelsverbands Lebensmittel wird der Bildschirm wohl immer öfter auf Stopp stehen, je näher Weihnachten rückt. Im Corona-Winter könnte der vorweihnachtliche Supermarkteinkauf zu einer regelrechten Geduldsprobe werden. Es drohen lange Warteschlangen im vermutlich nasskalten Wetter.

Am besten vormittags einkaufen gehen

Wer das vermeiden will, sollte schon möglichst bald einen Teil der Einkäufe erledigen – und zwar zu anderen Tageszeiten als gewohnt. Die meisten gehen nämlich abends in die Supermärkte, morgens ist es dort viel leerer. " Anstatt am Freitag- oder Samstagvormittag, sollte man außerdem besser in der Wochenmitte einkaufen gehen ", sagt Christian Böttcher vom Handelsverband Lebensmittel, " besonders wenig ist zum Beispiel am Dienstagvormittag los ".

Haltbare Lebensmittel frühzeitig kaufen

Gerade haltbare Lebensmittel für die Weihnachtstage kann man schon jetzt kaufen. Um die Zeit im Supermarkt möglichst kurz zu halten, empfiehlt der Bundesverband des Lebensmittelhandels eine Einkaufsliste mitzunehmen. Das hilft, die Einkäufe zügig zu erledigen – sodass die anderen Kunden vor der Tür schneller das Geschäft betreten können und die Warteschlangen kürzer werden.