In den letzten Wochen hat sich die als ansteckender geltende Delta-Variante europaweit verbreitet. Laut Angaben der ECDC sind die Schotten am stärksten betroffen. Nach Spielen in Glasgow und im Londoner Wembley-Stadion stehen mindestens 1.991 Fälle in Verbindung zur EM.

Wenig Angst in Russland zu spüren

Finnland vermeldet einen Anstieg auf fast 500 Infektionen, nachdem sich finnische EM-Fans nach den Spielen in St. Petersburg angesteckt hatten. In Russland steigen die Corona-Zahlen ebenfalls landesweit an, berichtet WDR-Korrespondent Jo Angerer aus Moskau:

"Ob das nur auf die Fußballspiele zurückzuführen ist, kann man schwer sagen. Viele Experten hier allerdings meinen, dass Sportevents mit vielen Zuschauern, dicht gedrängt und ohne Maske, durchaus gefährlich sind. Von Angst in der Bevölkerung ist allerdings wenig zu spüren. Nach einer aktuellen Umfrage haben 57 Prozent aller Russen keine Angst, sich anzustecken."

Die UEFA weist Kritik zurück

Die UEFA beruft sich auf die Test- und Maskenpflicht in den Fußballstadien und weist jegliche Kritik an der EM zurück. Es sei unverantwortlich, den Fußball zu beschuldigen, so UEFA-Präsident Aleksander Ceferin.