Corona in NRW-Schlachtbetrieben - Fleischbranche in der Kritik

Durch die vielen Corona-Fälle in einem Schlachtbetrieb in Coesfeld steht nun die gesamte Fleischbranche im Fokus. Dabei geht es auch um die Unterbringung der meist ausländischen Arbeiter. Verbraucher fragen sich, ob ihr Fleisch sicher ist.

NRW-Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser

Zumindest, was eine Corona-Übertragung über das Fleisch angeht, kann Entwarnung gegeben werden. " Es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass der Coronavirus über Lebensmittel, konkret Fleischprodukte, übertragen werden kann ", sagte NRW-Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser ( CDU ).

Coronatests für 20.000 Arbeiter

In einem Schlachtbetrieb von Westfleisch in Coesfeld wurden in den vergangenen Tagen über 180 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet. NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat am Freitag (08.05.2020) entschieden, dass der Betrieb vorübergehend geschlossen wird. Außerdem sollen die rund 20.000 Mitarbeiter aller Schlachthöfe in NRW auf das Virus getestet werden.