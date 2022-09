Spritpreise steigen nach Tankrabatt deutlich

Am Donnerstagmorgen nach Ende des Tankrabatts sind die Preise an den Tankstellen in NRW stark gestiegen: So kostete in Köln Super E5 am Vorabend an einer Tankstelle 1,78 Euro. Morgens um 6.30 Uhr waren es 2,22 Euro. In Münster gab es einen Preissprung von 1,86 Euro auf 2,23 Euro - ein Plus von 37 Cent. Beim Diesel war der Unterschied nicht so groß: An einer Duisburger Tankstelle stieg der Preis von 2,00 Euro am Vorabend auf 2,18 Euro um 6.30 Uhr am Donnerstagmorgen. In Meschede wies die Preistafel an einer Tankstelle am Vorabend 2,01 Euro und am Morgen 2,15 Euro aus. Alle Daten stammen aus der ADAC-App "Spritpreise".