So viel bezahlen Sie heute für Benzin und Diesel in NRW

Diesen Beitrag sollten Sie sich gut abspeichern - denn hier ist Bewegung drin: Der Tankrabatt ist ausgelaufen. Die Preise für Benzin werden vermutlich weiter steigen. Hier können Sie täglich vor der Fahrt zur Tankstelle checken, wie hoch der aktuelle Durchschnittspreis für Ihre Spritsorte ist.

Hier sehen Sie den tagesaktuellen mittleren Preis für E5, E10 und Diesel in NRW:

Wie der Verlauf der Preise für Diesel, E10 und E5 in der Gesamtübersicht seit Januar aussieht, können Sie hier nachverfolgen:

Sie sehen: Die Preise waren Anfang März kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs am 24. Februar in die Höhe geschnellt, waren danach wieder gefallen und zogen seit Anfang/Mitte April wieder an. Und: Sowohl für E5 als auch für E10 als auch für Diesel müssen Autofahrer an den Tankstellen in NRW seit Mitte August wieder deutlich mehr zahlen.

Den Verlauf der Preise für Diesel, E10 und E5 der jeweils letzten 30 Tage können Sie auch in Einzelansichten verfolgen:

Diesel

E10

E5

Günstig tanken - Was Fachleute raten