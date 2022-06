Nach einer Woche: Wie läufts mit dem Tankrabatt?

Genau einen Tag lang war die Preiserleichterung an der Tankstelle zu spüren: Am 1. Juni, als der Tankrabatt offiziell gestartet ist. Schon am nächsten Tag aber stiegen die Spritpreise an den meisten Tankstellen wieder kräftig an, Tendenz steigend Richtung Pfingstwochenende. Eine Woche später scheint alles wieder weitgehend beim Alten: Nach Daten des Bundeskartellamts kostet der Liter - egal, ob Super, E10 oder Diesel - am Mittwoch bis zu 2,42 Euro.

Dabei sollte die von der Bundesregierung beschlossene Steuersenkung bei Kraftstoffen eine echte Entlastung bringen: Seit 1. Juni werden pro Liter Benzin 29,55 Cent weniger Energiesteuer erhoben, beim Diesel sind es 14,04 Cent. Da damit zugleich weniger Mehrwertsteuer anfällt, waren Autofahrern Entlastungen um gut 35 Cent pro Liter Super und knapp 17 Cent beim Diesel in Aussicht gestellt worden. Zu merken ist davon bislang aber offenbar wenig.

Ähnlich sieht es beim Diesel aus:

ADAC: Zeitweise Literpreise für E10 über zwei Euro

Stichproben des ADAC in Köln, Düsseldorf und Essen ergaben, dass nur einzelne Tankstellen Super E10 kurzzeitig für 1,85 Euro anboten. In Düsseldorf sei der E10-Preis praktisch nirgendwo unter 1,90 Euro gesunken. Zeitweise habe der Literpreis für E10 in allen drei Städten sogar über zwei Euro gelegen.