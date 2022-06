Konzerne profitieren vom Tankrabatt: Was macht die Politik?

Kartellamt kann nur beschränkt eingreifen

" Die Konzerne sind ja nicht verpflichtet, die Steuersenkungen an die Autofahrerinnen und Autofahrer weiterzugeben ", sagte der Bundeskartellamtspräsident Andreas Mundt dem Deutschlandfunk. Die Möglichkeiten seiner Behörde, hier einzugreifen, seien beschränkt. Das Bundeskartellamt könne nur die Preissetzung der Konzerne eng überwachen und auf mögliche Absprachen untersuchen. Zudem sei das Kartellamt in der Lage, " den Konzernen sehr unangenehme Fragen " zu stellen.

Ob das reicht, ist allerdings fraglich. Die Grünen denken daher über die Einführung einer Übergewinnsteuer nach, um " exzessive Gewinne " von Mineralölkonzernen abzuschöpfen, wie Fraktionschefin Katharina Dröge der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte. Eine solche Steuer gesteht Unternehmen Gewinne nur bis zu einer gewissen Höhe zu. Ist diese überschritten, wird eine Steuer fällig.

Krisengewinne höher besteuern? In anderen Ländern geht das

Die Übergewinnsteuer ist ein Werkzeug, das in Krisenzeiten vermehrt zum Einsatz kommt. Vermehrt traten solche Steuern nach dem Ersten Weltkrieg auf - etwa in den USA und Großbritannien. Doch es gibt auch aktuelle Beispiele. So hat Italien bereits kurz nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs eine Steuer für Energieunternehmen eingeführt. Diese wird fällig, wenn im Zeitraum von Oktober 2021 bis März 2022 Umsatzsteigerungen von mehr als zehn Prozent erzielt wurden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die italienische Regierung erhofft sich davon zusätzliche Steuereinnahmen in Höhe von vier Milliarden Euro. Diese sollen helfen, die " wirtschaftlichen und humanitären Auswirkungen " des Ukraine-Krieges auf die Bevölkerung zu bekämpfen.

In Großbritannien müssen Öl- und Gas-Unternehmen über einen befristeten Zeitraum eine Sondersteuer von 25 Prozent auf ihre Gewinne zahlen. Das kündigte Finanzminister Riski Sunak in der vergangenen Woche an.

Bremen bringt Antrag zu Übergewinnsteuer in Bundesrat ein

Auch in Deutschland kommt Bewegung in die Diskussion. Das Bundesland Bremen will am 10. Juni im Bundesrat einen Entschließungsantrag für eine Übergewinnsteuer einbringen. Darin wird die Bundesregierung aufgefordert, eine rechtliche Grundlage zur befristeten Erhebung einer solchen Steuer für das laufende Jahr vorzulegen. " Es darf nicht sein, dass einige Unternehmen allein aufgrund kriegsbedingter Preissteigerungen Milliarden zusätzlich verdienen, während Bund und Länder Milliarden zusätzlich aufwenden müssen, um die von den Preissteigerungen besonders betroffenen Privathaushalte und Firmen zu unterstützen ", erklärte Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD).

Lindner warnt vor Steuer auf Übergewinne