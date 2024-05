Badeseen in NRW: Tipps für sicheren Schwimmspaß

Was der Blick auf die Karte noch verrät: Besonders viele Badeseen gibt es entlang des Rheins. Die meisten Seen haben die Menschen im Kreis Wesel zur Auswahl. In Teilen des Kreises Siegen-Wittgenstein und des Kreises Lippe dauert sie Anfahrt mit dem Auto hingegen mit bis zu 50 Minuten am längsten.

Gute Wasserqualität von Badeseen

In NRW gibt es laut Landesregierung 85 ausgewiesene Badegewässer mit 111 Badestellen, an denen während der Badesaison regelmäßig auch die Wasserqualität geprüft wird. Die gute Nachricht: Bei der letzten Prüfung im Jahr 2023 hatten rund 100 Badestellen eine ausgezeichnete Wasserqualität.

Woran erkenne ich, wo baden darf?

Absperrungen wiesen Schwimmern an manchen Seen den Weg

Schwimmen sollte man nur in Seen, in denen es ausdrücklich erlaubt ist und bestenfalls auch eine Badeaufsicht vor Ort ist. In der Regel wird ein Badeverbot ausgeschildert. Wo das Baden erlaubt ist, regeln die Bundesländer unterschiedlich. Je nach Gewässer können sich die Vorschriften unterscheiden. Auch haben der Wasserstand oder die saisonalen Laichplätze bestimmter Fischarten Einfluss auf die Vorschriften, erklärt der BUND.

Übrigens: Gewässer, die nicht als Badegewässer ausgewiesen sind, werden auch nicht auf mögliche Belastungen untersucht. So gibt es gerade bei Hitze in NRW-Seen immer mal wieder Probleme mit Blaualgen, die beim Verschlucken oder bei Hautkontakt Übelkeit, Erbrechen und Hautreizungen auslösen. Die Algen mit bloßem Auge zu erkennen ist schwer, eine eindeutige Analyse ist nur im Labor möglich.

Warum ist Baden in manchen Seen gefährlich?

Verbote lieber ernst nehmen

In vielen Seen ist Baden nicht erlaubt, dabei wirken sie meist harmlos. Für Badende, übrigens auch für gute Schwimmer, können tiefe Baggerseen tatsächlich lebensgefährlich sein. Das liegt an Untiefen oder Strömungen, die man von außen nicht sehen kann. Bei Untiefen kann sich die Wassertemperatur ganz plötzlich ändern. Der Temperaturunterschied zwischen Wasseroberfläche und Grund kann durchaus zwölf Grad Celsius betragen. Gerät der Körper plötzlich in so kaltes Wasser, zum Beispiel bei Sprüngen ins Wassser, kann der Kreislauf kollabieren. Auch ein Krampf kann die Folge sein.

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) warnt grundsätzlich davor, sich selbst und die eigenen Fähigkeiten zu überschätzen. Häufige Ursachen für Badeunfälle sind Leichtsinn, Selbstüberschätzung und Alkoholkonsum. Zudem sollte man kleine Kinder niemals aus den Augen lassen.

Unsere Quellen: