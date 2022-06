Spritpreise steigen weiter - verpufft der Tankrabatt?

Der Tankrabatt kommt immer weniger bei den Verbrauchern an. Am Samstag stieg der Preis für Super E10 erneut, Diesel lag etwa auf dem Niveau des Vortages, teilte der ADAC mit. Beide Kraftstoffe waren damit dem Verkehrsclub zufolge zu teuer. "Da kommt deutlich zu wenig beim Verbraucher an" , sagte ein ADAC -Sprecher. "Die Entwicklung geht in die komplett falsche Richtung."

Super E10 kostete am Samstag um 9.50 Uhr laut ADAC im bundesweiten Durchschnitt 1,960 Euro pro Liter. Das waren 1,6 Cent mehr als 24 Stunden zuvor. Diesel schlug mit 2,001 Euro pro Liter zu Buche - das entsprach dem Wert des Vortageszeitraums. Auch am Sonntagmorgen bot sich an den Tankstellen zunächst ein ähnliches Bild, wobei leichte Rückgänge zu beobachten waren.