Spritpreis-Unterschiede bis zu 40 Cent: So läuft's beim Tankrabatt in NRW

Kurz vor Mitternacht steigt der Preis, dann sinkt er wieder

Auch in Düsseldorf sank der Super-Preis am Morgen um bis zu 38 Cent. Dennoch gab es nach WDR-Informationen keinen Ansturm der Autofahrer. Nicht nur in den Städten, auch an den Fernstraßen sinken die Preise. So kostete an einer Tankstelle an der A30 bei Rheine der Preis für Super um kurz nach Mitternacht 35 Cent weniger.

Manche Tankstellen versuchten allerdings auch, die Situation auszunutzen. So stieg an einer Solinger Tankstelle kurz vor Mitternacht der Preis für einen Liter Super um 8 Cent. Um 1.30 Uhr fiel er dann um 38 Cent.

ADAC rät: Besser am Abend tanken