Der Fall Freudenberg: Wenn Kinder zu Tätern werden

Kriminalpsychologe Rudolf Egg

Der langjährige Direktor der Kriminologischen Zentralstelle des Bundes und der Länder nimmt an, dass es in Freudenberg auch einen solchen Konflikt zwischen den Mädchen gegeben habe. " Also das, was man alltäglich auf Schulhöfen beobachten kann, würde ich vermuten, spielte auch hier eine gewisse Rolle. Streitigkeiten unter bekannten Kindern, unter Mädchen, die sich da nicht immer einig sind. Dass es dann so extrem wurde, ist zwar etwas Seltenes, aber leider etwas, was doch vorkommen kann. "

Birgit Köppe-Gaisenrees kennt sich mit Kindern aus, die zu Tätern werden. Sie leitet die Ärztliche Kinderschutzambulanz in Remscheid, in der Kinder mit Gewalterfahrungen betreut werden - Opfer wie Täter. Im WDR-Interview sagte sie, das es verschiedene Faktoren gebe. So spielten Belastungen im Leben durch Trennungen, Verluste und Erkrankungen eine Rolle sowie möglicher Medienmissbrauch. Klar sei aber: Nicht jedes Kind, das Gewalt erlebe, übe dann auch selbst Gewalt aus.

Studien könnten helfen