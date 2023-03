12-Jährige aus Freudenberg vermisst: Suche mit Hubschrauber und Hunden

Wie die Polizei in einer offiziellen Suchmeldung bekannt gab, war das Mädchen gegen 17.30 Uhr zuletzt in der Kleintirolstraße im Freudenberger Ortsteil Hohenhain gesehen worden. Feuerwehr, Polizei, Technisches Hilfswerk und DLRG suchen seit dem späten Samstagabend mit einem Großaufgebot.

12-Jährige wollte nach Hause

Die 12-Jährige war bei einer Freundin und wollte nach ersten Angaben zu Fuß nach Hause in Richtung der Tillmann-Siebel-Straße in Freudenberg laufen. Dort kam sie aber nicht an. Nachdem die Eltern erst selbst ohne Erfolg nach ihr gesucht hatten, schalteten sie die Polizei ein.

Sie begann mit einem Großaufgebot mit der Personensuche. Auch die Feuerwehr nahm in der Nacht mit verschiedenen Einheiten am Einsatz teil. Zuerst wurde mit einem Polizeihubschrauber samt Wärmebildkamera und zwei Drohnen von den Siegener Ortsgruppen der DLRG und des THW aus der Luft gesucht.

Suche aus der Luft und am Boden

Parallel startete am Boden die Suche mit zwei Suchhunden, die den Wald durchforsteten. In der Nacht lagen die Temperaturen deutlich unter null Grad. Die Polizei geht weiterhin von einer längeren Suchaktion aus.

Bilder der Vermissten sowie eine Personenbeschreibung sind im Fahndungsportal der Polizei NRW einzusehen: