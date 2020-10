In diesen Städten kommt die Sperrstunde

Auch in Köln müssen die Kneipen früher schließen: Ab Mittwoch dürfen Restaurants und Kneipen in Köln nur noch bis 01:00 Uhr morgens geöffnet bleiben.

In Hamm darf ab Mitternacht bis 5 Uhr morgens weder in Restaurants noch an Tankstellen oder Kiosks Alkohol verkauft werden. Bars und Restaurants müssen um 01:00 Uhr schließen.

Wuppertal, Solingen und Remscheid kündigten an, bis zum Wochenende eine gemeinsame " bergische Lösung " zur Sperrstunde zu finden. Da man dort keine " Szene " ausmache, die regelmäßig bis morgens feiern würde, soll die Uhrzeit aber wohl relativ spät in der Nacht liegen, hieß es.

Kein Alkoholverkauf in Leverkusen am Wochenende

In Leverkusen, wo die 7-Tage-Inzidenz am Dienstag bei 62,3 Neuinfektionen lag, gilt ab Mittwoch eine Sperrstunde für die Gastronomie von 23 bis 6 Uhr. Auch im öffentlichen Raum darf in dieser Zeit kein Alkohol konsumiert werden. An den Wochenenden wird es außerhalb von Gaststätten keinen Alkohol zu kaufen geben. Sobald die 7-Tage-Inzidenz wieder unter einen Wert von 50 fällt, soll beides entfallen.