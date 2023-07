Hitze in Südeuropa: Wie kann ich den Urlaub stornieren?

Menschenleere Straßen, volle Strände - in Südeuropa ist es gerade extrem heiß. Dabei sind natürlich nicht nur die Einheimischen betroffen, sondern auch Millionen Touristen. Sie haben ihren Jahresurlaub mit Kind und Kegel Monate vorher gebucht, doch diese Hitze kann oder will nicht jeder ertragen. Doch was tun? Stornieren, umbuchen oder Sonnenhut auf und durch?

Kann man wegen Hitze seinen Urlaub kostenlos stornieren?

Das Reiserecht sieht kostenlose Stornierungen in der Regel nur vor, wenn für Touristen ein unkalkulierbares Ereignis eingetreten ist. Besonders in den Ländern in Südeuropa werden jedoch fast jedes Jahr Temperaturen von 40 Grad und mehr erreicht.

Gegen Wetterbedingungen könne man sich nicht versichern, sagt auch Nathalie Pass, die in einem Reisebüro in Hilden arbeitet. Das biete keine Versicherung an.

"Was aber bei der klassischen Pauschalreise gilt: Sollte es zu Unwetter oder Waldbränden kommen und man kann nicht reisen, ist es also unzumutbar, dann kümmert sich der Veranstalter mit dem Sicherheitsmanagement und uns darum, dass umgebucht wird." Nathalie Pass, Reisespezialistin

Was ist, wenn man Hitze schlecht verträgt?

Eine einfache Reiserücktrittsversicherung reicht bei Hitze also nicht aus. Nach Angaben der Verbraucherzentrale braucht es da mindestens ein ärztliches Attest - und auch dann müsse eine schwere Erkrankung vorliegen.

"Krankheitsbedingt mit einer Reiserücktrittsversicherung stornieren kann man in der Regel nur bei einer unerwarteten plötzlichen schweren Erkrankung. Auch dies trifft bei Empfindlichkeit gegen Hitze nicht zu." Iwona Husemann, Verbraucherzentrale Düsseldorf

Nimmt man die Stornokosten in Kauf, könne man selbstverständlich seinen Urlaub stornieren.