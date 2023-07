Löschflugzeug in Griechenland während Einsatz abgestürzt

Bei einem Einsatz der Feuerwehr gegen die Waldbrände auf der griechischen Insel Euböa ist am Dienstag ein Löschflugzeug abgestürzt. Das staatliche Fernsehen zeigte, wie die niedrig fliegende Maschine in einer Schlucht verschwand, bevor wenige Augenblicke später ein Feuerball aufstieg. Ob die Piloten den Absturz am Dienstag überlebt haben, war zunächst unklar.

" Wir erleben die schwierigsten Tage dieses Sommers ", sagte ein Sprecher der Feuerwehr aus der Zentrale des Zivildienstes in Athen. In fast allen Regionen des EU-Landes bleibe die Brandgefahr groß.

Eine weitere Hitzewelle ließ die Temperaturen am Dienstag in Teilen des Landes erneut auf mehr als 40 Grad steigen. Wegen heranrückender Feuer wurden auf Euböa und der Insel Korfu in der Nacht Evakuierungen angeordnet. Auf Rhodos fraßen sich die Flammen weiter ins Landesinnere vor und setzten bergige Waldgebiete, darunter Teile eines Naturschutzgebiets, in Brand. Bewohner der betroffenen Regionen kämpften mit Schaufeln gegen die heranrückenden Flammen, als Schutz gegen die sengende Hitze dienten ihnen nur nasse Handtücher.