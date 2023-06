Derzeit ist der Nordatlantik so warm wie noch nie um diese Jahreszeit seit Beginn der Satellitenmessungen vor 40 Jahren. Das könnte nach Forscherangaben womöglich einen heißen Sommer und heftigere Starkregen für Mitteleuropa bedeuten. Die Meeresregion ist Mitte Juni sogar um rund ein Grad wärmer als im Schnitt des Vergleichszeitraums 1982 bis 2011, wie aus Daten der US- Klimabehörde NOAA hervorgeht.

Dafür maß die NOAA die Temperatur der Meeresobefläche vom Äquator bis zur Höhe der Südspitze Grönlands und stellte fest, dass diese aktuell um etwa 0,5 Grad über dem bisherigen Rekord für diese Zeit liegt. Und das ist keine Momentaufnahme, wie aus den Daten hervorgeht. Demnach liegen die Temperaturen im Nordatlantik und anderen großen Teilen der Ozeane weltweit bereits seit März auf Rekordniveau.

Mojib Latif, Meteorologe und Klimaforscher