Waldbrände: Wo auf der Welt gerade Feuer lodern

Neu: Gleichzeitigkeit schwerer Hitzewellen

"Die Rolle des Klimawandels ist absolut überwältigend" , sagte die Klimaforscherin Friederike Otto vom Imperial College London. Otto und ihre WWA-Kollegen haben Wetterdaten und Computer-Modellsimulationen genutzt, um das heutige Klima mit dem der Vergangenheit zu vergleichen. Die Forscher konzentrierten sich dabei auf Zeiträume, in denen die Hitze in jeder Region "am gefährlichsten" gewesen sei.

In der Vergangenheit sei es "im Grunde unmöglich" gewesen, dass solche schweren Hitzewellen zur selben Zeit aufgetreten seien, sagte Otto. In der Zukunft könne sich dies aber noch verschlimmern. "So lange wir fossile Brennstoffe verbrennen, werden wir mehr und mehr dieser Extreme sehen."

Extreme Hitzewellen alle paar Jahre?

Den Ergebnissen der Analyse zufolge müssen diese schweren Hitzewellen nun etwa alle 15 Jahre in Nordamerika, alle zehn Jahre in Südeuropa und alle fünf Jahre in China erwartet werden. Und sie werden demnach noch häufiger auftreten, sollte die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter um zwei Grad ansteigen. Bereits jetzt sind es rund 1,2 Grad.