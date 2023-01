Silvester 2022: Mehr Böller verkauft, mehr Böllermüll

Wer vor Silvester noch die Frage gestellt hatte, ob Böller und Raketen in diesem Jahr angebracht seien, den lehrt die Müll-Bilanz nun, dass sich das Thema wohl schon frühzeitig erledigt hatte: Auf den Straßen NRWs wurden am Neujahrsmorgen Müllberge eingesammelt, die mancherorts sogar größer waren als vor der Pandemie. Das ergab sich aus einer Umfrage der Deutschen Presseagentur bei den größeren Städten NRWs.

Dreifache Müllmenge in Dortmund

Die komplette Reinigung der Straßen werde noch einige Tage andauern, meldeten viele Entsorgungsbetriebe. Was aber bislang an Böllerresten, Raketen, Getränkebechern und -Flaschen zusammengekehrt wurde, übersteige vielerorts das bis 2019 übliche Maß. In Dortmund beispielsweise holten die Abfallbetriebe an besonders beliebten Treffpunkten insgesamt rund 18 Tonnen Silvestermüll ab - das Dreifache der Menge im Vergleich zu den Vor-Corona-Jahren.

Silvester 2022: Auch Glasmüll in Mengen

In Köln blieb ebenfalls mehr Müll zurück als vor der Pandemie, in Wuppertal waren es nach Schätzung der Abfallbetriebe ungefähr 20 Prozent mehr. Dort seien es bis zum Jahreswechsel 2019/2020 jeweils etwa 90 Kubikmeter gewesen, so ein Sprecher. In Düsseldorf sammelten die Abfallbetriebe an Neujahr rund 80 Kubikmeter Müll auf Straßen und Plätzen - laut einer Sprecherin etwa so viel wie vor Corona. Ähnlich war die Bilanz auch in Bonn, Essen und Bielefeld.