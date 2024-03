Patient wohlauf: Erstmals Schweineniere implantiert

Der 62 Jahre alte Patient erhole sich gut von dem vierstündigen Eingriff, der am Samstag in Boston durchgeführt wurde, teilte das Massachusetts General Hospital am Donnerstag mit. Er könne voraussichtlich schon bald aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Allein in Deutschland warten viele Tausend Menschen auf eine Nierentransplantation. Doch Spenderorgane sind rar - viele Kranke haben deshalb keine reelle Chance auf eine potenziell lebensrettende Operation. Sind Organe von Tieren die Lösung des Problems? Fragen und Antworten.

Wer ist der Patient, der mit einer Schweineniere lebt?

Die speziell gezüchtete Niere

Der Empfänger der Schweineniere - Richard Slayman aus dem US-Bundesstaat Massachusetts - leidet an einer Nierenerkrankung im fortgeschrittenen Stadium. Slayman hatte bereits 2018 eine menschliche Spenderniere erhalten. Im vergangenen Jahr waren aber erneut Probleme mit dem Organ aufgetreten. Zuletzt hatte sich Slayman einer Dialyse unterziehen müssen. Nach dem Verlust eines Gefäßzugangs war dies aber nicht mehr möglich. Ohne die Transplantation hätten seine Überlebenschancen wohl schlecht gestanden.

Was ist das Besondere an der jüngsten Operation?