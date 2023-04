Neue Tattoo-Kampagne will mehr Organspenden erreichen

Ein Tattoo als Hinweis zur Organspende - die Idee dazu hatte der gemeinnützige Verein "Junge Helden". Der Verein will Jugendliche und junge Erwachsene über Organspende aufklären, sie motivieren, eine Entscheidung zu treffen und mit Familie und Freunden darüber zu sprechen. Denn ob die Organe eines hirntoten Menschen gespendet werden, bestimmen der im Organspendeausweis festgehaltene Wille - oder die Familie.

Über die Tattoo-Kampagne hofft der Verein jetzt auf Aufmerksamkeit. " Uns geht es darum, dass die Organspende wieder mehr behandelt wird in der Öffentlichkeit, dass man darüber redet ", sagte Anna Barbara von den Jungen Helden im Gespräch mit Bayern 3.

10.000 Menschen warten auf eine Organtransplantation

Der Grund dafür ist folgender: Deutschland hat die niedrigste Organspenderate in ganz Europa. Laut Junge Helden warten in Deutschland etwa 10.000 Menschen auf eine Organtransplantation. " Auch in diesem Jahr werden circa 1.000 Menschen ihr lebensrettendes Organ nicht rechtzeitig bekommen ", schreibt der Verein.

Die Aktion ist derweil jetzt in NRW-Städten angekommen. Auf der Website können sich Tattoo-Studios eintragen, die das Symbol kostenlos stechen - auch in NRW haben sich Studios der Aktion angeschlossen.

Kein offizielles Dokument

Ein offizielles Dokument ist die Tätowierung im Gegensatz zum Organspendeausweis allerdings nicht.