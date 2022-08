NRW vor Start in neues Corona-Schuljahr

Für 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler beginnt am Mittwoch in NRW der Unterricht nach den langen Sommerferien. Nach unbeschwerter Urlaubszeit und vielen warmen Tagen im Freien geht es jetzt also zurück in den Klassenraum. Und das mit einem unsicheren Gefühl, moniert der Chef des Lehrerverbandes NRW, Andreas Bartsch.

Den Bundesländern fehle nämlich " jegliche verbindliche und gesetzliche Regelung " zum Schutz vor Corona. Der Verbandspräsident zeigt auf den Bund. Da das neue Bundesinfektionsschutzgesetz erst zum 1. Oktober greifen werde, bleibe den Ländern vorerst nichts anderes übrig, als mit " bloßen Empfehlungen " zu arbeiten. Ein Blick auf die derzeitige Lage: