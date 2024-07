Flucht in die Türkei nach tödlichem Unfall in Dortmund

Staatsanwaltschaft geht von Flucht aus

Ob der 19-Jährige eine geplante Reise angetreten ist oder ob er verschleiern möchte, dass er am Steuer des Unfallswagens saß, kann die Staatsanwaltschaft noch nicht mit Gewissheit sagen. " Wir gehen aber davon aus, dass seine Beteiligung an dem Unfall der Grund für seine Ausreise ist ", so Staatsanwalt Henner Kruse.

Der junge Fahrer war am Samstag vor einer Woche mit hoher Geschwindigkeit über eine rote Ampel gefahren und hatte dabei den 11-Jährigen und seine Schwester angefahren. Am Donnerstag starb der Junge an seinen Kopf-Verletzungen.

Unsere Quellen:

Staatsanwaltschaft Dortmund

