Lehrkräfte kritisieren Corona-Regeln zum Schulstart

Doch das stößt bei den Lehrkräften offenbar auf wenig Verständnis. Die Erziehungspartnerschaft mit den Eltern werde durch die Neuregelungen in Mitleidenschaft gezogen, "weil wir hier von vagen Regelungen ausgehen, die auf Einsicht beruhen" , kritisierte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW ) am Montag in Düsseldorf. Für GEW -Landesvorsitzende Ayla Çelik ist damit klar: "Konfliktpotenzial ist vorprogrammiert."

Grippe oder Corona?

Lehrkräfte können zwar künftig bei Schülerinnen und Schülern mit Corona-Symptomen einen Test in der Schule nahelegen, aber nicht erzwingen. Allerdings ist die Schulleitung laut Schulministerin Feller "bei Gefahr im Verzug" befugt, Schüler vorläufig vom Unterricht auszuschließen.