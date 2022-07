Jetzt Live: Keine Maskenpflicht, freiwilliges Testen: So plant NRW den Schulstart

Freiwilligkeit bei Masken

Demnach soll es wie vor den Ferien keine Maskenpflicht im Unterricht geben. Stattdessen wird Schülerinnen und Schülern sowie dem Lehrpersonal empfohlen, " freiwillig zu ihrem eigenen Schutz und auch zum Schutz Dritter " eine FFP2 - oder medizinische Maske zu tragen. Es wird aber ausdrücklich betont: " Aus dieser Empfehlung kann keine Verpflichtung zum Tragen einer Maske abgeleitet werden ."

Keine flächendeckenden Tests

Coronatests sind im neuen Schuljahr freiwillig

Anders als von der SPD -Opposition gefordert, soll es zum Schulstart keine flächendeckenden Coronatests an den Schulen geben. " Eine Reihentestung findet nicht statt ", heißt es. Aber: Laut dem Schulministerium sollen alle Schülerinnen und Schüler am ersten Unterrichtstag freiwillig einen Test machen können. Zudem sollen sie fünf Antigenselbsttests pro Monat bekommen, mit denen sie sich zuhause testen können, wenn sie Symptome haben. Auch die Beschäftigten in den Schulen bekommen Tests. Anfang August sollen die Schulen mit den Materialien beliefert werden.

Grundsätzlich betont das Schulministerium, dass es möglichst auf Distanzunterricht und Homeschooling verzichten will. " Unser Ziel ist es, Schulbetrieb und Präsenzunterricht durchgängig aufrechtzuerhalten ", wird an die Schulen geschrieben. Im Brief an die Eltern heißt es: " Uns alle eint das Ziel, die Schulen als Lern- und Begegnungsort offen zu halten ." Am regelmäßigen Lüften soll festgehalten werden. Neu ist, dass das Land die Anschaffung von CO2-Messgeräten finanzieren will. Sie zeigen an, wann die Luft in einem Raum so schlecht und verbraucht ist, dass die Fenster geöffnet werden sollten.

Um die Schulen zu entlasten, soll es auch im neuen Schuljahr keine Erfassung von Unterrichtsausfall geben. Erst 2023 soll damit wieder begonnen werden.