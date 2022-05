FC Kryvbas: Warum der Kanzler heute ukrainische Fußballerinnen getroffen hat

Zwar musste der Kanzler sich über eine Dolmetscherin mit den jungen Frauen unterhalten - doch schienen alle Beteiligten sichtbar Spaß an der Begegnung zu haben: Es wurde gescherzt und gelacht. Dabei steht das Leben der Spielerinnen des ukrainischen Vereins FC Kryvbas derzeit eigentlich auf dem Kopf: Genau am 24. Februar, dem ersten Tag des Krieges, war die Frauenmannschaft des ukrainischen Erstligisten in der Ukraine bei der Abreise zu einem Spiel in die Türkei in einen Bombenangriff geraten.

FC Kryvbas zu Gast beim 1. FC Köln

Der Verein hatte Hilferufe per E-Mail an verschiedene deutsche Fußballvereine geschickt - und der 1. FC Köln reagierte. 40 Spielerinnen, Kinder und Betreuer des FC Kryvbas kamen nach Köln, seitdem leben sie hier, trainieren im Geißbockheim. In der ersten ukrainischen Liga war die Mannschaft zuletzt auf Platz drei. Es sei eine große Ehre und sehr aufregend für sie alle gewesen, den deutschen Bundeskanzler zu treffen, sagte die aus Kamerun stammende Profispielerin Ysis Amareillle Sonkeng nach dem Scholz-Besuch am Freitag dem WDR.