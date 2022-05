CDU-Chef Merz im WDR-Interview: "Nicht selbstverständlich, dass die CDU vorn liegt"

WDR: Heißt das: Einer von den beiden wäre auch ein gute Kanzlerkandidat in naher Zukunft? Wenn Sie keine Frau gefunden haben?

Merz: Spekulieren nicht über zukünftige Wahlen

Merz: (lacht) Also - war einen Versuch wert. Aber die Frage stellt sich heute nun wirklich nicht. Wir machen unsere Arbeit. Überall da, wo wir gewählt sind und in den Aufgaben stehen. Ich mach sie hier in Berlin, Daniel Günther macht sie in Schleswig-Holstein, Hendrik Wüst macht sie in Nordrhein-Westfalen - hoffentlich weiter, auch in der nächsten Woche. Darauf konzentrieren wir uns. Und wir spekulieren nicht über zukünftige Wahlen, die noch gar nicht stattfinden.

WDR: Eines haben sie drei aber gemeinsam: eine schicke, schwarze Brille. Damit kommen wir zu unserer kleinen Abschlussrunde. Bitte vervollständigen Sie jetzt noch ein paar Sätze. Meine stylische neue Brille macht mich ..?

Merz: Ist nicht schwarz, sondern blau und macht mich in den Augen vieler Beobachter, die mir geschrieben haben, offensichtlich etwas jünger. Und darüber freue ich mich.

WDR: Wenn ich in Berlin bin, vermisse ich an Nordrhein-Westfalen am meisten ...?

Merz: Die Natur, die Landschaft und den Arnsberger Wald.

WDR: Lieber eine Runde Joggen mit Olaf Scholz? Oder ein feministischer Workshop mit Annalena Baerbock?

Merz: (lacht) Da würde ich antworten, lieber Joggen mit Annalena Baerbock.

WDR: Aber Sie sind Feminist?

Merz: Nein, ich jogge gerne. Und darauf freue ich mich am Wochenende auch.

WDR: Aber warum mit Annalena Baerbock? Und nicht mit dem Kanzler?

Merz: Das ist meine Antwort.

WDR: Der Kanzler hat gestern gesagt, er würde lieber mit Ihnen einen Wellness-Tag im Sauerland machen.

Merz: Dann ist er herzlich eingeladen. Ich weiß auch schon, wo es hingeht. Ins Schmallenberger Sauerland, eines der schönsten Teile des Landes Nordrhein-Westfalen.

WDR: Aber haben Sie keine Sorge, dass heute die Nachricht kommt? Ich habe gefragt: Sind Sie Feminist? Sie sagen nein?

Merz: Ich habe gesagt: Wenn ich diese Wahl habe, die Sie mir gerade gestellt haben, dann entscheide ich mich für Joggen mit Annalena Baerbock.

WDR: Vielen Dank, Friedrich Merz, für Ihre Zeit und für das Gespräch.

Merz: Ich danke Ihnen. Viele Grüße.

Das Interview führten Catherine Vogel und Michael Dietz.