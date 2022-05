So finden Sie dort am Wahlabend nicht nur Hochrechnungen und Analysen zum Ausgang der Wahl. Sie können auch unsere personalisierbare Pushfunktion so einstellen, dass Sie das Wahlkreisergebnis Ihres Ortes direkt auf Ihr Smartphone bekommen, sobald der Landeswahlleiter es freigegeben hat: Einfach in der App unter "Meine Themen" die Mitteilungen aus Ihrer Region abonnieren.