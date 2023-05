Run auf Öl- und Gasheizungen - Bis zur Energiewende ist es noch ein langer Weg

Stand: 11.05.2023, 19:56 Uhr

Ab 2024, so will es die Bundesregierung, soll es keine neuen Öl- und Gasheizungen mehr geben. Aktuell ist die Nachfrage sehr groß - auch in NRW. Am Freitag befasst sich der Bundesrat mit den Plänen.