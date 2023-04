Kosten beim Heizungstausch: So könnten Hausbesitzer unterstützt werden

Befeuert wird die Befürchtung durch eine neue Studie, über die der "Spiegel" zuerst berichtete. Demnach verfügt die Hälfte aller Eigentümer, die selbst in ihrem Haus leben und keine weiteren Immobilien besitzen, über zu wenig Vermögen, um den Umbau aus eigener Kraft stemmen zu können.

Denn das seien im höchsten Fall 30.000 Euro. Rücklagen in dieser Höhe reichten vor allem dann nicht aus, wenn neben dem Heizungstausch noch weitere Maßnahmen anstünden. Angesichts der EU -weiten Sanierungspflicht für schlecht gedämmte Gebäude sei das wahrscheinlich, heißt es in der Studie des Paritätischen Wohlfahrtverbands und des Bunds für Umwelt- und Naturschutz (BUND). Denn fast die Hälfte der Gebäude in Deutschland seien von der Sanierungspflicht betroffen.

Staatliche Förderung für Heizungstausch

Die Bundesregierung beschwichtigt und wiederholt beinahe gebetsmühlenartig ihr Versprechen, niemand werde bei der Wärmewende im Stich gelassen. Konkret heißt das unter anderem: