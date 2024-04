Generalprobe vor EM: Größtes Gemälde der Welt entsteht auf Schalke

Das, was hier heute noch im kleineren Maßstab geprobt wird, soll am 5. Mai in XXL-Format umgesetzt werden - auf dem Spielfeld der Schalke-Arena. Dort liegt dann eine 12.000 Quadratmeter große Leinwand aus, auf der Junioren-Fußballer aller Nationen ihre Farbspuren hinterlassen. Künstler und Ideengeber Christian Nienhaus wird dann dabei stehen und über Funk Anweisungen geben, wo die Spieler herlaufen sollen.

Laufspuren schaffen Begegnungen

" Durch die Laufspuren der Spieler, das Kreuzen der Wege und das Vermischen der Farbe werden Begegnungen sichtbar ", sagt Christian Nienhaus. Dadurch erkenne man, dass gerade das Spiel einen Weg ebnet, Grenzen und Konflikte zu überwinden. Gelingt das alles, will er mit dem größten Bild der Welt ins Guiness-Buch der Rekorde kommen - mit der "Colourful Art of Football".

So soll das größte Bild der Welt am Ende aussehen

Dahinter steckt eine Charity-Aktion, denn von dem 12.000 Quadratmeter großen Kunstprojekt soll es dann Print-Abzüge geben, die man kaufen kann. 30-50 Prozent der Gewinne werden einem gemeinnützigen Zweck zur Verfügung gestellt, bevorzugt an Kinder- und Fußballprojekte.

Nach dem Probelauf heute wollen die Organisatoren Bilanz ziehen und gegebenenfalls nachschärfen. Was ist, wenn die Fußballer ausrutschen oder der Boden aufweicht und die Leinwand reißt? Heute darf noch mal was schief gehen, damit am 5. Mai nichts mehr schief geht.

Über dieses Thema berichten wir am 10.04. im WDR-Fernsehen in der Lokalzeit Ruhr.

Unsere Quellen: